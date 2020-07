Ostia, aggredito cittadino del Bangladesh: “Stava facendo video e foto ai bambini”

Ostia – L’hanno visto fare foto e video ai bambini in costume sulla spiaggia ed è esplosa la rabbia. Un italiano l’ha avvicinato e lo ha preso a pugni. Adesso è al pronto soccorso dell’ospedale “Grassi”.

Tensione alle stelle sulla spiaggia libera di lungomare Duca degli Abruzzi dove oggi, sabato 11 luglio, intorno alle 16,30 è esplosa una rissa. Nel mirino tre stranieri asiatici, probabilmente del Bangladesh, che sono stati accerchiati da alcuni italiani che li accusavano di fare foto e video ai bambini in costume.

Uno degli italiani avrebbe sferrato un pugno in faccia ad uno degli stranieri e sono dovute intervenire ben tre pattuglie dei carabinieri per riportare la situazione alla calma ed evitare l’aggravamento della tensione. Tra i contendenti sono volate parole forti e c’è chi ha accusato anche gli stranieri di essere untori, di essere responsabili di aver riportato il covid-19 in Italia.

Un’ambulanza dell’Ares 118 ha soccorso il malcapitato e lo ha trasportato al pronto soccorso del Grassi dove sono in corso gli accertamenti per stabilire la eventuale gravità delle lesioni. I carabinieri hanno avviato le indagini per accertare se sui cellulari dell’aggredito e dei suoi connazionali ci sono fotografie pedopornografiche.