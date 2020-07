Ostia, colpi di pistola ai “Lotti”: si cercano i responsabili

Ostia – Una raffica di quattro colpi d’arma da fuoco. Seguita poco dopo da altri due spari. Terrore alle case popolari di via Vasco de Gama, denominate comunemente i “Lotti”. Nessuno si è presentato al pronto soccorso ma la polizia, intervenuta subito sul posto, ha trovato sull’asfalto del cortile tre bossoli.

Sparatoria nella notte in via Vasco de Gama. I residenti sono stati presi di soprassalto intorno alle ore 23,00 quando hanno riconosciuto nitidamente una prima raffica di quattro colpi d’arma da fuoco, seguita a distanza di pochi istanti da altri due spari. Sul posto, allertate attraverso numerose telefonate al Numero Unico delle Emergenze 112, sono giunte immediatamente alcune pattuglie della Polizia di Stato che non hanno trovato nessuno ma hanno avviato subito le indagini per avere riscontri sull’accaduto.

A terra gli agenti del Commissariato Lido, coordinati dal primo dirigente Eugenio Ferraro, hanno recuperato tre bossoli ma non hanno rinvenuto macchie di sangue. Nessuno, poi, si è presentato al pronto soccorso del “Grassi” accusando ferite da arma da fuoco. Che si sia sparato, probabilmente con almeno due diverse armi, un’automatica e una pistola a tamburo, è una certezza. Meno chiare le ragioni dell’accaduto.

Gli investigatori indagano in ogni direzione ma stando alle prime risultanze dell’inchiesta potrebbe trattarsi di un avvertimento o di un assalto non andato a buon fine tra famiglie di sudamericani, probabilmente cileni. All’origine dell’episodio, l’esplosione della violenza per vecchi contrasti.