Pescatori Ostia, nuovo organigramma per la prossima stagione

Ostia – La scorsa stagione, che ha regalato tante emozioni, grazie ai protagonisti in campo, dai più grandi ai più piccoli, e nella quale si è ritrovato lo spirito e il sacro fuoco del Borghetto, sugli spalti, l’abbiamo chiamata la stagione della “rinascita”, grazie all’ingresso del presidente Pizzoli e di un nuovo staff dirigenziale di valore, competenza e professionalità.

Ma la Pescatori non si ferma e rilancia, comunicando a tutti i fans e appassionati gialloverdi che sta arrivando una nuova stagione ancor più emozionante, che chiameremo della “conferma“, per proseguire tutti insieme, e ancora più numerosi, un percorso che come sempre sarà comune a tutti coloro che amano questa gloriosa Società.

In attesa di svelarvi le tante novità che renderanno il menu ricchissimo, e le tante iniziative sportive e sociali che il Lodovichetti ospiterà, a partire dal “Giorno dell’Abbraccio” per ritrovarci tutti insieme dopo la pandemia, e mesi di grande difficoltà e sofferenza, vi mostriamo ora quello che sarà (da definire in alcuni piccolissimi dettagli) l’organigramma della Pescatori Ostia per la prossima stagione.

Ci sono tante conferme e alcune importanti new entry. Tra le conferme, naturalmente quella di Christan Lodi che, dopo aver guidato alla grande la Pescatori nella stagione poi sospesa per il covid-19, sarà di nuovo al timone della squadra nel prossimo campionato di Promozione.

Confermati quasi in blocco i mister del Settore Giovanile, nello specifico Rosario Faraco e Jacopo Ercolani, rispettivamente alla guida degli Under 17 2004 e Under 15 2006, mentre Alfio Lazzari, uno dei nuovi preziosi ingressi tecnici, sarà alla guida dell’Under 16 2005. L’Under 14 2007, invece, è stata affidata (altra novità di spicco) al bravo Roberto Conti, lo scorso anno nella Società Castello.

Parlando di Juniores, invece, quella Regionale Fascia B sarà affidata Daniele Cataloni, che, dopo gli anni alla Totti Soccer School, trasmetterà le sue competenze e la sua esperienza ai gialloverdi, tornando nella Società dove ha vissuto diversi anni, vestendo anche i panni di Responsabile Scuola Calcio, Allenatore Juniores e Promozione, e quella Primavera sarà invece guidata da Alessandro Nardone, lo scorso anno protagonista di un ottimo campionato con gli Allievi.

New entry anche in ambito direttivo, con Marcello Florio che vestirà i panni di direttore generale, in un comparto completato da Guido Rossi (DS) e da Ercolani il quale, oltre alle funzioni di allenatore, sarà responsabile della Scuola Calcio, compito che dividerà insieme a Alfio Lazzari, in una sinergia sicuramente produttiva per la Pescatori Ostia.

Importante figura, in entrata, anche quella di Massimo Bianconi che, oltre a dare un sostegno e un aiuto al mister Cataloni, si occuperà dello scouting, come responsabile, nel club gialloverde. Segreteria, come sempre, affidata alla sapienza e alla simpatia e disponibilità di Stefano Racchella, e fisioterapia altro punto fermo fondamentale, con il bravissimo Paolo Albano, una sicurezza per tutti i ragazzi.

La Macchina gialloverde è pronta a ripartire. Seguiranno aggiornamenti, tenetevi pronti e allacciate le cinture. Gli Squali sono pronti a tornare.