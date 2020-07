Polemica a Fiumicino: “Due pesi e due misure, le giostre lavorano e i locali chiudono”

Fiumicino – “L’arrivo delle giostre itineranti a Piazzale Mediterraneo va contro quanto il Comune ha concesso finora a tutti i locali coinvolti nella movida di Fiumicino. Ricordiamoci che le ordinanze comunali, nel rispetto delle normative anti-Covid, vietano agli esercizi commerciali di tenere accesa la musica dopo le 21:30“. Lo dichiarano in un comunicato i gruppi consiliari Forza Italia, Lega, Fratelli D’Italia, Cristiano Popolari e Lista civica Crescere Insieme.

“Visto che la richiesta di ampliamento di questo orario, – proseguono i Gruppi – almeno per la stagione estiva, è stata ignorata, quello che chiediamo è: come sia possibile consentire alle giostre di restare in attività fino a mezzanotte?

Inoltre, non solo le giostre creano possibili assembramenti, ma tolgono parcheggio a chi vive a Fiumicino e a chi decide di venire nel nostro territorio. Spetta al Sindaco garantire sia per la salute dei cittadini, che per la viabilità della città”

