Roma, Verni nuovo avvocato dello staff legale di Assotutela

Roma – “Sono lieto di annunciare che Marco Valerio Verni entra ufficialmente a far parte dello staff legale della nostra associazione, in qualità di avvocato penalista ed esperto, in particolare, anche di reati contro la persona. Una collaborazione di assoluto livello, un valore aggiunto, un professionista immenso”. Ad affermarlo, in una nota stampa, è il presidente di Assotutela, Michel Emi Maritato.

Avvocato e titolare dell’omonimo studio legale internazionale, Marco Valerio Verni è noto per essere stato il difensore della famiglia di Pamela Mastropietro, la giovane ragazza uccisa nel gennaio del 2018: una tragedia che ferì l’Italia intera, un caso che è finito anche alla attenzione del Parlamento Europeo.

L’avvocato Verni è anche esperto in diritto penale militare, nonché Consigliere Qualificato in Diritto Internazionale Umanitario per le Forze Armate, oltre ad essere giornalista pubblicista. “Un curriculum di tutto rispetto il suo – conclude il presidente di Assotutela -. Sono convinto che darà un contribuito legale fondamentale all’azione della nostra associazione. A Marco Valerio Verni dunque vogliamo rivolgere i nostri più sentiti auguri di buon lavoro”.

