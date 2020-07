Torrino C5, nasce la squadra femminile con Pimpolari in panchina

Dopo quasi dieci anni torna il Torrino C5 Femminile: nella splendida cornice dello storico Torrino Sporting Center, si è svolto il primo stage per definire la rosa che affronterà il prossimo campionato, che sarà di Serie C o D di calcio a 5 Femminile.

“Un segnale importante da parte della società – sottolinea Felice Nappi, coopresidente, che continua – un sintomo che dimostra ancora una volta la voglia di riportare agli antichi splendori una società che ha fatto la storia di questo sport,sia nel campo maschile che femminile”.

La guida tecnica della squadra femminile è stata affidata ad Alessandro Pimpolari: l’ex tecnico del Divino Amore si è detto orgoglioso di entrare a far parte di una società così prestigiosa ed è voglioso di riportare il prima possibile il Torrino nelle categorie che merita.

“Abbiamo voluto iniziare gli stage per allestire la rosa della squadra femminile perla prossima stagione sportiva – sottolinea Cucunato dalla presidenza – dopo la definizione della prima squadra maschile – continua il Presidente – la novità è rappresentata dalla voglia di costruire una rosa competitiva nel femminile che possa vincere il prossimo campionato”.

“Ma il futuro si gioca con i giovani, per questo per la prossima stagione metteremo in campo tutte le categorie giovanili: Under 15 giovanissimi, Under 17 allievi e Under 19 juniores”, affermano Nappi e Cucunato durante la presentazione della squadra femminile.

I due vertici della società poi concludono: “Gli stage inizieranno nella seconda parte del mese di luglio e proseguiranno per tutto il mese di settembre, in collaborazione con le società Eur TM e Eur Torrino che cureranno scuola calcio e settore giovanile”.

Ufficio stampa Torrino C5