Anzio Calcio, confermato Emanuele Martinelli: “Felice di restare”

Anzio – Quarta conferma nella prima squadra dell’Anzio per la stagione 2020/21. La società ha prolungato l’accordo con il difensore Emanuele Martinelli, classe 1982, pedina insostituibile nello scorso campionato e determinante anche per il suo contributo in zona gol.

Una carriera lunga e importante quella del centrale, iniziata in Serie C con la Lodigiani e proseguita tra i professionisti a Latina, Grosseto, Benevento, Cassino e Isola Liri, per poi proseguire in D con Ostiamare e Albalonga: «Sono felice del rinnovo, fa piacere sentire la stima della società nonostante non sia più un ragazzino. La scorsa stagione è stata vissuta tra alti e bassi ma sono certo che, se il campionato fosse finito sul campo regolarmente, ci saremmo salvati senza alcun problema – dice Martinelli e prosegue – mi dispiace che non sia stato confermata in blocco tutta la rosa perché si era formato davvero un bel gruppo, ma il calcio è fatto anche di addii e io auguro le migliori fortune ai miei ex compagni che non saranno con noi quest’anno. D’altro canto, sono sicuro che il mister e il direttore stiano allestendo una squadra estremamente competitiva».

Il nuovo format del campionato, con i tre gironi, non permette troppi falsi: «A quanto pare quest’anno bisognerà costruire una rosa forte anche solo per salvarsi. L’allargamento a tre raggruppamenti può sembrare penalizzante ma personalmente lo ritengo giusto, è un modo per tornare alle consuete trentasei squadre a partire dal 2021».

Nel frattempo Martinelli guarda anche al futuro: «Sto seguendo un corso come collaboratore della gestione sportiva e a fine mese sosterrò l’esame. È un ruolo che mi affascina e, una volta appesi gli scarpini al chiodo, mi piacerebbe restare nel mondo del calcio occupandomi dell’aspetto manageriale».

(testo e foto di Matteo Ferri – Ufficio stampa Anzio Calcio 1924)