Anzio, in giro per la città con la cocaina in tasca: arrestato

Anzio – Girava per la città con dodici involucri di cocaina. E’ quanto è successo ad Anzio, dove la Polizia di Stato ha arrestato un uomo che, inizialmente fermato per un normale controllo, è stato trovato in possesso di 2,4 grammi di droga.

La successiva perquisizione domiciliare ha poi portato al sequestro di 12,40 grammi di hashish.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Anzio