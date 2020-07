Coronavirus, in Francia test sierologici rapidi anche in farmacia

Parigi – Test sierologici rapidi anche in farmacia. E’ la novità annunciata dalla Francia e che permetterà di poter rilevare in pochi minuti la presenza di anticorpi al coronavirus.

In caso di positività è però necessario rivolgersi ad un laboratorio per confermare la presenza di anticorpi e sottoporsi ad un tampone virologico per accertare se il virus è ancora presente nell’organismo. A quanto riferisce Le Figaro, i farmacisti francesi chiedevano da settimane di poter realizzare i Trod, mentre i medici di laboratorio avevano messo in guardia “sulla difficoltà della loro utilizzazione e la complessità dell’interpretazione dei risultati”.

