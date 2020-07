Fiumicino, incidente su via dell’Aeroporto

Fiumicino – Due le automobili coinvolte nell’incidente su via dell’Aeroporto di oggi domenica 12 luglio. Lo comunica in una nota il tweeter di Astral Infomobilità

L’incidente, avvenuto a metà del pomeriggio all’incrocio tra via dell’Aeroporto e via dei Montgolfier, ha visto coinvolte due vetture, all’altezza del semaforo che consente ai veicoli di scendere verso viale Montgolfier e di raggiungere la Portuense. Non si segnalano feriti.