Incendio a Cerveteri, in fiamme materiale plastico

Cerveteri – Vigili del Fuoco impegnati oggi domenica 12 luglio, a Cerveteri. Alle ore 14.25 i pompieri sono intervenuti con due automezzi (26/a e AB/34) in via Aurelia angolo Settevene Palo (in prossimità della rotonda) per un incendio.

Del materiale plastico presente all’interno di un’area di proprietà di un’azienda privata è andato in fiamme: ignote al momento le cause del rogo. I Vigili del Fuoco hanno estinto le fiamme e impedito alle stesse di propagarsi ad altri materiali.

Presenti sul posto i Carabinieri del nucleo radiomobile CC di Civitavecchia.

Notizia in aggiornamento