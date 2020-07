Latina, il “grazie” dell’Amministrazione al Consiglio dei bambini e delle bambine

Latina – Con una cerimonia che si è svolta nel tardo pomeriggio di venerdì in Comune, l’Amministrazione ha salutato il Consiglio Comunale dei bambini e delle bambine le cui attività vengono temporaneamente messe in pausa in concomitanza con il periodo estivo.

Alla presenza del Sindaco Damiano Coletta, dell’Assessora alla Partecipazione Cristina Leggio e dei rappresentanti delle scuole, i componenti del Consiglio, accompagnati dai rispettivi genitori, hanno ricevuto una medaglia come riconoscimento per l’impegno istituzionale assunto, in giovanissima età, dalla nascita di questo progetto. Il Consiglio Comunale dei bambini e delle bambine è stato istituito nel novembre scorso ed è nato dall’intuizione del Prof. Francesco Tonucci, ricercatore del Cnr e ideatore della rete internazionale “La città dei bambini e delle bambine”.

Venerdì pomeriggio un riconoscimento è stato consegnato dal primo cittadino anche alla facilitatrice Emilia De Nardis che ha ricevuto una pergamena per l’impegno costante messo in campo in questo percorso.

“Abbiamo trascorso un periodo molto difficile – ha detto il Sindaco Coletta – e il lockdown non ci ha permesso di incontrarci di persona per un bel po’ di tempo. Nonostante ciò, il Consiglio dei bambini e delle bambine ha continuato a riunirsi settimanalmente utilizzando, proprio come noi adulti, gli strumenti tecnologici a disposizione. È stato importante continuare ad ascoltare la vostra voce e le vostre proposte. Non posso che ringraziarvi, il Sindaco e la Città hanno bisogno della vostra visione”.

“È stato un lavoro importante quello fatto dal Consiglio in questi mesi – ha dichiarato l’Assessora Leggio – così come è stato attento e serio l’ascolto che abbiamo dato alle istanze presentate per trasformarle in politiche e azioni per la comunità. È questo lo spirito con il quale abbiamo avviato questa esperienza, prendendola sul serio.

Ringrazio di cuore i bambini e le bambine del Consiglio, le dirigenti scolastiche e le insegnanti che hanno aderito al progetto, le famiglie che hanno facilitato sempre la partecipazione alle attività. Infine, con enorme riconoscenza, voglio dire grazie a Emilia De Nardis, la facilitatrice del gruppo, la sua competenza e la sua passione hanno contribuito senza dubbio a costruire un’esperienza di successo, ricca di confronto e partecipazione. Ora l’obiettivo è allargare il numero di scuole aderenti al progetto per poi riavviare l’attività del Consiglio a settembre e promuovere l’istituzione dei Consigli dei bambini e delle bambine in ogni scuola“.