Ostia, il “Grassi” a rischio di tornare a essere ospedale Covid

Ostia – L’ospedale “Grassi” rischia di tornare a essere ospedale Covid e chiudere alle emergenze dei residenti. Per il terzo giorno consecutivo ambulanze dell’Ares 118 hanno trasferito al pronto soccorso del nosocomio di Ostia pazienti positivi giunti dal Bangladesh e sottoposti a isolamento negli alberghi dell’aeroporto di Fiumicino.

Si fa sempre più forte il rischio che l’ospedale “Grassi” torni a specializzarsi nell’assistenza Covid, come è successo a marzo e aprile, bloccando tutte le altre attività per evitare rischio di contagio e l’esplosione di focolai territoriali. Dalla Regione Lazio sono state emanate direttive precise all’Ares 118 ma le ambulanze continuano a trasferire paucisintomatici del Bangladesh che nell’isolamento degli alberghi sviluppano l’infezione. L’ultimo caso è della notte scorsa ma, nonostante le raccomandazioni del personale sanitario di Ostia, era già successo sabato e venerdì.

Tutto questo avviene quando, in ragione anche dei notevoli flussi vacanzieri, sono aumentati gli accessi al pronto soccorso. Si viaggia sui 120/130 accessi al giorno, numero che a livello regionale pone il pronto soccorso di Ostia al secondo posto come quantità di richieste di assistenza e primo come trasporto di pazienti in ambulanza. Patologie che si rivelano troppo spesso di estrema complessità e gravità: nella notte scorsa sono stati tre gli infartuati, uno dei quali non ce l’ha fatta.

E qui si apre un altro capitolo dell’estrema criticità della situazione sanitaria del litorale. La chiusura delle attività ambulatoriali e la paura di contagio hanno bloccato di fatto ogni intervento diagnostico e terapeutico sulle patologie anche letali. La risposta dell’assistenza territoriale finora è stata limitata o comunque non adeguata alle circostanze ed il risultato è che troppe persone sono trascurate o addirittura non prese in carico.