Il fatto

Protezione civile comunale, 5 ragazzi della Misericordia abilitati “antincendio” foto

Forze fresche per la protezione civile comunale, c he si affiancano agli uomini e le donne già operativi in questo ambito









Fiumicino – La Protezione civile comunale di dota di un altro asset importante contro gli incendi. I ragazzi della Misericordia, infatti, hanno terminato il corso antincendio, riconosciuto dalla Regione Lazio, tenuto dal dottor Francesco Talageo, superandolo a pieni voti. Cinque volontari al corso antincendio sono dunque da oggi forze fresche per la protezione civile comunale, c he si affiancano agli uomini e le donne già operativi in questo ambito. Foto 2 di 2

A Stefano, Manuel, Davide, Andrea e Massimiliano sono state consegnate, alla presenza della responsabile Elisabetta Cortani, le divise certificate e i relativi attestati personali