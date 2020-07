Santa Marinella, tenta di scavalcare una recinzione e s’infilza il braccio

Santa Marinella – Ha tentato di scavalcare una recinzione, ma è rimasta infilzata dalle punte dell’inferriata. E’ quello che è successo la scorsa notte a Santa Marinella, quando una ragazza ha tentato di recuperare un oggetto che le era finito in un giardino, ferendosi al braccio destro.

Sul posto sono subito accorsi i Vigili del Fuoco di Civitavecchia e il 118. Dopo aver tagliato il pezzo di ferro incastrato nell’arto, la ragazza è stata liberata, stabilizzata dal personale sanitario e infine trasportata in stato cosciente all’ospedale San Paolo di Civitavecchia.

Anche i Vigili del Fuoco hanno raggiunto il pronto soccorso, disponibili per un’eventuale ulteriore assistenza al personale sanitario in ospedale. Sul posto, anche i carabinieri della Stazione di Santa Marinella per gli accertamenti del caso.

