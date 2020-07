Sperlonga, natante rischia di affondare, paura per 3 diportisti

Sperlonga – Verso le 18.30, mentre la giornata di mare volgeva al termine e le imbarcazioni in mare si dirigevano verso la varie darsene è arrivata alla sala operativa della Guardia Costiera di Gaeta una richiesta di soccorso da parte di una unità da diporto in procinto di affondare a Sperlonga.

La motovedetta in servizio di ricerca e soccorso è riuscita a raggiungere l’unità che imbarcava acqua e trarre in salvo i 3 occupanti, 2 adulti e un bambino originari di Latina. I militari con le dotazioni di bordo si sono poi prodigati affinchè l’unità non affondasse. Solo un grande spavento per i 3 diportisti.