Tarquinia, “Tra Terra e Mare”: successo di pubblico alla Torre di Dante

Tarquinia – A partire dal 9 luglio sono tornati gli appuntamenti con l’archeologia subacquea “Tra Terra e Mare” organizzati dalla Società Tarquiniense di Arte e Storia con la collaborazione dell’Asd Assonautica “Giuseppe Maffei” ed il patrocinio dell’Università Agraria di Tarquinia e del Mibact.

Incontri di alto spessore culturale, a cui i tarquiniesi sono ormai affezionati: seppur nel ligio rispetto delle normative sul distanziamento sociale, la lizza della Torre di Dante Giovedì scorso era gremita di persone, che con interesse hanno seguito la conferenza del professor Francesco Di Gennaro dal titolo “Il litorale tarquiniese e la nascita degli stati in Etruria (XI – X sec. a.C.)”.

Un modo per far conoscere la storia e le origini del territorio e di conseguenza per amarlo: il rispetto per il territorio, per i beni collettivi, per le ricchezze ricevute dal passato, passa necessariamente dalla conoscenza; più si conosce l’origine e l’importanza delle cose, più le si rispetta. E proprio questa valenza anche sociale, oltre che divulgativa e di intrattenimento, rende gli incontri del ciclo “Tra Terra E Mare” importanti.

Il Vicepresidente dell’Università Agraria Alberto Tosoni e la consigliera Rosanna Moioli, presenti all’appuntamento in rappresentanza dell’Ente, hanno teso proprio a ringraziare la Società Tarquiniense di Arte e Storia per l’importante lavoro fatto nel creare anche quest’anno, nonostante gli accadimenti, un calendario di eventi culturali di ampio spessore. Il vivo consiglio per la cittadinanza, da parte dell’Ente di Via Garibaldi, è di non mancare ai prossimi appuntamenti del giovedì.

Tra terra e Mare – Il Programma

Giovedì 9 luglio – ore 21.00

Il litorale tarquiniese e la nascita degli stati in Etruria (XI-X sec. a.C.)

Francesco Di Gennaro

Giovedì 16 luglio – ore 21.00

Attività agricole nell’arco del Mignone. I reperti ci raccontano

Massimo Sonno

Giovedì 23 luglio – ore 21.00

La carpenteria delle navi a dolia nei relitti di Ladispoli, Capo Linaro, La Frasca, Porto Clementino

Sergio Anelli

Giovedì 30 luglio – ore 21.00

Martanum: da porto etrusco a peschiera romana

Ilenia Marini

Giovedì 6 agosto – ore 21.00

Le indagini e i restauri subacquei in corso presso Epidauro e l’isola di Lemnos

Roberto Petriaggi, Barbara Davidde

Giovedì 27 agosto – ore 21.00

L’avventuroso viaggio per mare di Paolo di Tarso, da Cesarea di Palestina a Pozzuoli (At. 27-28). Note e riflessioni di archeologia della navigazione.

Salvatore Medaglia.

