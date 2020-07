Turismo, la città di Tarquinia fra le mete scelte da MSC Crociere

Tarquinia – MSC Crociere proporrà tour a Viterbo, Tarquinia e Tuscania. La notizia era già arrivata al Sindaco di Tarquinia la scorsa settimana, in via ufficiosa, oggi la conferma ufficiale.

Dalle navi della MSC Crociere in navigazione sul Mediterraneo sarà presto possibile prenotare escursioni nella città capitale dell’Etruria e Patrimonio Mondiale Unesco. Il risultato è frutto di un lungo lavoro portato avanti da Comuni ed Enti all’interno del “Tavolo per le buone pratiche per il turismo” istituito presso l’autorità portuale di Civitavecchia.

I Comuni della Tuscia si erano incontrati per l’ultima volta proprio a Tarquinia, lo scorso primo marzo, con all’ordine del giorno la partecipazione al Sea Trade 2020, in programma a Miami dal 20 al 23 aprile, poi saltato a causa dell’insorgenza del Covid-19. In quella sede, alla presenza dell’Autorità di Sistema Portuale e della “Roma Cruise Terminal”, si era parlato proprio della volontà del territorio, della Tuscia, di proporsi ai tour operator internazionali quale metà dei migliaia di croceristi che ogni giorno sbarcano a Civitavecchia.

“Una strategia di promozione integrata tra comuni è la strada da percorrere per riqualificare e rilanciare un territorio che possa tradursi in nuovi e più consistenti flussi turistici”, era stata questa la dichiarazione del sindaco Alessandro Giulivi l’indomani dell’incontro del primo marzo. “Oggi – aggiunge Giulivi – il primo risultato di un lungo e proficuo lavoro di squadra”.

I croceristi avranno quindi la possibilità di visitare giornalmente i luoghi più belli della Tuscia, come alternativa ai tour soprattutto romani. Tutto questo a partire probabilmente da Agosto quando si prevede la ripartenza delle Crociere sul Mediterraneo.

L’interessamento di MSC nei confronti della Tuscia ed in particolar modo di Tarquinia si era visto già nel corso del varo civitavecchiese della Nave Bellissima e successivamente della Grandiosa, ammiraglia della MSC Crociere con i suoi 6.334 passeggeri potenziali, avvenuti lo scorso novembre. In quell’occasione l’armatore e la dirigenza del colosso crocieristico avevano già espresso la volontà di allargare al territorio tarquiniese le mete turistiche da destinare ai

passeggeri.

“Per noi questo deve essere solo un punto di partenza – ha aggiunto il Sindaco Giulivi – anzi può e deve rappresentare la ripartenza turistica ed economica della nostra città e del sistema Tuscia in questa fase post pandemica. Ci attiveremo da subito con AdSP e MSC Crociere per la predisposizione dei pacchetti, come presto riprenderemo il progetto con tutti i Comuni della Tuscia anche in vista del Sea Trade 2021”.