Asl Roma 3, riaperte le agende per prenotare le visite oculistiche

Ostia – Si completa con oggi lunedì 13 luglio, il piano di riattivazione delle visite oculistiche presso gli undici presidi sanitari della Asl Roma 3 sospese a marzo per il lockdown da covid-19.

A comunicarlo è il Dipartimento Cure Primarie della Asl Roma 3. Le agende per visite ed esami di oculistica sono state riaperte già venerdì 10 luglio in sei presidi (via Paolini, Casa della Salute di Ostia, via di Casalbernocchi, via Vaiano, via Coni Zugna, Ponte Galeria) dopo l’attivazione dei dispositivi di protezione necessari a tutelare operatori e utenti. Gli schermi in plexiglass, infatti, sono stati consegnati e resi già operativi presso gli stessi presidi.

Le strutture di Fregene, Ostia Antica, Palidoro, via della Consolata e via Ramazzini sono attivate oggi, lunedì 13 luglio. Sarà possibile prenotare attraverso il ReCup al numero telefonico 06.9939: il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30 ed il sabato dalle 7.30 alle 13.00. Con questa modalità per prenotare al telefono è necessario essere muniti di richiesta medica e codice fiscale.

Altra modalità per la prenotazione è quella online digitando i propri dati presso questo indirizzo.

Infine si può prenotare di persona recandosi in uno degli sportelli Cup della Asl.