Covid-19 a Fiumicino, Montino: “Ad oggi 13 luglio scende a 15 il numero dei positivi”

Fiumicino – “E’ arrivato poco fa il report della Asl Roma 3 sui contagi in città”. Lo dichiara il sindaco Esterino Montino. “In questo momento ci sono 15 persone positive e 4 in sorveglianza attiva tra i nostri concittadini – spiega il sindaco -. Dopo il picco dovuto ai fatti che conosciamo, i numeri stanno, molto lentamente, tornando a scendere”.

“Deve comunque rimanere alta la soglia di attenzione sulla diffusione del virus – conclude Montino -. Proprio ciò che è successo negli ultimi giorni ci dimostra che il virus è ancora in circolazione e che dobbiamo continuare a seguire le misure di sicurezza, prime tra tutte la distanza di 1 metro tra le persone, l’uso della mascherina specialmente al chiuso e quando non si può tenere la distanza, e la frequente igiene delle mani. Il mio appello è rivolto a tutte e tutti: fate attenzione, perché anche se sembra che tutto sia risolto non lo è affatto“.