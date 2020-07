Tenendo conto delle caratteristiche fisiologiche di ogni paziente, al fine di assicurare il miglior stato di salute possibile, il nostro fisioterapista a domicilio Milano si pone come uno strumento di miglioramento per chi si rivolge alle nostre terapie. Il fine ultimo del nostro lavoro è l’insegnamento delle maggiori tecniche di scioglimento dei nodi all’interno dei muscoli del paziente garantendo un recupero dell’arto patologico o una acquisizione della giusta postura. Attraverso l’aiuto del fisioterapista a domicilio grazie ad una equipe formata da educatori e da affermati medici, troverete quello che state cercando. Uno staff di fisioterapisti esperti e dall’elevato profilo, in grado di offrire al paziente un trattamento personalizzato per ogni tipo di esigenza, vi seguiranno con cortesia e simpatia. Anni di esperienza ai massimi livelli in questo delicato e provante settore ci consentono oggi di mettere a disposizione del paziente una conoscenza teorica e tecnica ed una competenza veramente unica. Con il fisioterapista a domicilio gli esercizi vengono svolti dopo la valutazione e prescrizione del medico, esclusivamente da personale fisioterapico costantemente aggiornato e qualificato, grazie al conseguimento dei titoli accademici universitari, abilitanti all’esercizio della professione medica secondo la normativa vigente.

La comodità del Fisioterapista a domicilio

Con il nostro fisioterapista a domicilio riteniamo fondamentale tale aspetto per garantire un elevato standard qualitativo, la trasparenza necessaria e soprattutto la tutela della salute del paziente, spesso esposta ai seri rischi derivanti dalla pratica sempre più frequente dell’abusivismo in medicina e soprattutto in fisioterapia. Il paziente non può ricevere alcun trattamento senza avere la piena consapevolezza delle garanzie derivanti dalla qualifica dell’operatore e dai requisiti offerti dalla struttura ospitante. Il trattamento onde d’urto è riconosciuto come una delle migliori terapie in circolazione, potendo garantire grandi risultati a fronte di un rischio medico molto contenuto. Lascia che il nostro fisioterapista a domicilio venga a farti visita a casa per concordare un programma di trattamento personalizzato per ogni tipo di esigenza. Sin dall’inizio della nostra esperienza l’obiettivo è stato quello di garantire l’eccellenza in fisioterapia tramite la competenza professionale, la passione e la disponibilità. Il nostro fisioterapista a domicilio punta a fornire la più alta qualità al servizio del paziente, grazie alla spiccata professionalità e alla sinergia tra il personale medico e fisioterapico direttamente a casa tua. Non ci occupiamo solo del sintomo, ma partendo dal concetto di globalità, cardine della fisioterapia, miriamo a ristabilire l’armonia tra le articolazioni, i muscoli, il tessuto connettivo e i visceri, trattando spesso segmenti distanti dalla sede del dolore, ma coinvolti nella patologia. Per ottimizzare il recupero della funzione alterata, ci avvaliamo dell’utilizzo di svariate tecniche di terapia manuale in abbinamento, ove richiesto, alla terapia fisica strumentale

Una riabilitazione personalizzata con il Fisioterapista a domicilio

Venendo incontro alle esigenza della clientela il fisioterapista a domicilio fin dal primo incontro rende il paziente protagonista del percorso riabilitativo. Venendo a casa tua scoprirai che il fisioterapista a domicilio mette sempre al centro la cura e la salute della persona. Trattiamo un’ampia gamma di patologie ortopediche, sia dell’adulto che del bambino, nella fase acuta, cronica e post chirurgica, derivanti da infortuni sportivi o sul lavoro, traumatismi della strada e forniamo, quando necessario, servizio fisioterapico a domicilio.

Per Maggiori info visita il nostro sito web https://www.fisioterapista-a-domicilio.it/