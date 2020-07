Fiumicino, FdI-Patria e Libertà: “No alla quarta pista dell’aeroporto”

Fiumicino – “Grazie alla denuncia del senatore di Fratelli d’Italia, Giovanbattista Fazzolari, abbiamo appreso la notizia che in questi giorni il Governo stia lavorando per far ampliare l’aeroporto Leonardo Da Vinci“.

È quanto dichiara Roberto Feola, vicepresidente del circolo FdI-Patria e Libertà di Fiumicino, che aggiunge: “Se ciò accadesse ci troveremmo davanti a un grave atto del Governo che aveva dato rassicurazioni anche ai comitati cittadini che si erano schierati in passato contro, per l’appunto, l’allargamento dell’aeroporto”.

“Una quarta pista che andrebbe a colpire la riserva naturale del nostro territorio, istituita nel 1996. Auspichiamo – conclude Feola – che il Sindaco, che ricordiamo ha costruito una parte della sua campagna elettorale sul no alla quarta pista, sia pronto a scendere in strada per impedire che ciò accada. Noi di Fratelli d’Italia lo faremo sicuramente”.

