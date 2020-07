Lo sportello al cittadino di Formia amplia i suoi servizi, al via nuove collaborazioni

Formia – Lo sportello al cittadino di Formia amplia i suoi servizi. L’associazione italiana sclerosi multipla e l’Associazione Mai più vittima, infatti, saranno presenti con appuntamento bisettimanale presso lo Sportello del cittadino sito in Piazzetta Municipio.

Con la delibera di giunta n.189 del 9 luglio 2020 è stata disposta l’apertura degli sportelli affidando mandato al dirigente preposto.

“Dare ascolto a cittadini con problematiche delicate e poter dare una prima e immediata risposta è stato il fine per cui si è lavorato affinché fosse possibile l’apertura di tali sportelli” commenta la Presidente della Commissione servizi sociali, Rossana Berna che aggiunge: “Il progetto di ascolto e di informazione non si ferma, anzi, per dare continuità e maggior incisività sono in valutazione altre azioni di supporto alla comunità”.

“L’apertura di tali sportelli sono elementi di costruzione per una azione di condivisione, rete e inclusione; la gratuità dell’attivazione grazie alle Associazioni promotrici, l’attenzione dell’Amministrazione verso problematiche purtroppo sempre più frequenti quali le persone vittime di violenza, maltrattamenti e bullismo sono aspetti di confronto necessari ” ha affermato l’assessore ai servizi sociali Carmina Trillino.

“Sono certa dell’impegno e del lavoro con cui interverranno nel merito le Associazioni affinché i cittadini in particolari situazioni siano quanto meno ascoltati e aiutati nel loro percorso di difficoltà. L’augurio, ormai sempre più certezza, che il pensiero e l’azione solidale siano di importante apporto e condivisione” ha concluso il sindaco Paola Villa.

