Novità make-up Marc Jacobs Beauty estate 2020

Per Marc Jocobs il make-up è un accessorio di lusso, come le scarpe e le borse, che le donne amano concedersi e che le sublima. Scopriamo le novità make-up inserite nel suo omonimo brand, Marc Jacobs Beauty, per l’estate 2020.

I trucchi per la base viso

Il Re(marc)able (46,50 euro) è un fondotinta liquido dalla formulazione ricca di pigmenti che consente una copertura ottimale ed un incarnato uniforme. Tra gli ingredienti presenti troviamo la jojoba, il girasole, l’acacia e gli estratti di mimosa, le cui proprietà riescono a sublimare lo splendore di qualsiasi carnagione, per un effetto leggero ma coprente allo stesso momento.

L’Accomplice Concealer et Touch-Up Stick (30 euro) è un correttore in stick cremoso e a lunga tenuta, declinato in 17 tonalità che consentono una copertura totale per ogni tipologia di incarnato.

L’Accomplice Instant Blurring Beauty Powder (45,90 euro) è una cipria compatta opacizzante, dotata di un pennello con il quale tamponare il prodotto sul viso per donare all’incarnato una luce calda e avvolgente, grazie alla presenza di un tocco di pigmento perlaceo che diffonde la luminosità sulla pelle e ne riduce le imperfezioni.

Il Dew Drops (39,90 euro) è un illuminante in gel alla noce di cocco, disponibile nella nuova tonalità in edizione limitata Fantasy, che è un oro rosa che dona luminosità all’ incarnato. Dotato di una texture leggera che può essere applicata da sola o miscelata con il primer o il fondotinta, è formulato intorno a 5 diverse forme di cocco e Provitamina B5, che idratano la pelle e la rendono radiosa.

I prodotti per il trucco degli occhi

L’ Eye-Conic Multi-Finish Eye Palette (47 euro) è una palette in edizione limitata composta da 7 ombretti, sia neutri che brillanti, suddivisi in 4 finish: opaco, raso luccicante, seta scintillante e lamé metallico. Le tonalità presenti dell’oro, del rame, del malva e del viola, consentono di ricreare sia look da giorno che più intensi da sera.

L’Highliner (22 euro) è una matita occhi in gel in edizione limitata, a lunga durata e waterproof, dal colore intenso e dalla straordinaria scorrevolezza che consente di tracciare linee impeccabili e precise. Sono presenti 5 nuove tonalità: Gold che è un oro, Brass che è un bronzo, Glitt che è un tortora, Olive che è un verde oliva e Pewte che è un argento.

Il Defining and Curling Mascara (29 euro) è un mascara allungante ed incurvante, la cui formula arricchita di Provitamin B5 nutre e rivitalizza le ciglia, donando lunghezza e definizione istantanee nonché volume smisurato. L’applicatore dalle setole ondulate, consente di ricoprire uniformemente tutte le ciglia per un’applicazione impeccabile.

I rossetti

Le Marc (34,90 euro) è un rossetto stick cremoso effetto frost, disponibile in 5 tonalità metallizzate: Sugar Sugar che è un rosa carne, Just Peachy che è un color pesca, Diva che è un rosa confetto, Detox che è un color tortora, e Cher-Ished che è un color cioccolato intenso. Questi rossetti risultano ultra pigmentati, a lunga tenuta e confortevoli grazie alla presenza di peptidi, bacche di olivello spinoso, burro di cacao e meranti che lasciano le labbra morbide ed idratate.

