Montalto, lavori sul Lungomare Harmine: cambia la viabilità

Montalto – Il comando di Polizia locale con l’ordinanza n. 44 dell’11 luglio 2020 comunica che, dal 13 al 16 luglio saranno attuate delle modifiche alla viabilità stradale sul lungomare Harmine per lavori di messa in sicurezza della carreggiata stradale.

Pertanto dalle ore 23:00 del 13 luglio alle ore 7:30 del 14 luglio e dalle ore 23:00 del 14 luglio alle ore 7:30 del 15 luglio, è stata disposta la chiusura totale al traffico nel tratto fra l’incrocio Largo del Clitunno e l’incrocio Torre Marina con divieto di sosta e fermata per tutti i veicoli.

I veicoli in transito sul lungomare verranno deviati su via Vulsinia. Nella stessa fascia oraria, la viabilità nel tratto Largo Clitunno – Via Vulsinia verrà aperta al doppio senso di marcia; il traffico pedonale non subirà variazioni.

Dalle ore 23:00 del 15 luglio alle ore 7:30 del 16 luglio, divieto di sosta e fermata a tutte le categorie di veicoli nel tratto compreso fra Via del Pescatore e Largo Clitunno, Piazzale Vetulonia e Piazzale Tirreno; senso unico alternato con regolamentazione semaforica o a mezzo di personale.