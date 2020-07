Nettuno – Un gatto in trappola in una torre di un’abitazione abbandonata, con il gran caldo rischiava di non farcela. Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi 13 luglio a Nettuno, dove i Vigili del Fuoco e le Guardie Zoofile Ambientali Norsaa sono intervenuti per salvare la vita di un gattino.

“Visto il gran caldo l’urgenza era massima – si legge in un post di Facebook delle Guardie Zoofile Norsaa di Roma -. Gli amici del Vigili del Fuoco hanno creato un passaggio dal quale l’animale impaurito è riuscito ad uscire. Un sentito ringraziamento del rapido intervento, in questo momento difficile, dove risulta molto spesso oneroso per gli incendi frequenti”.

