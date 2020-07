“Racconti di Sabaudia”, l’edizione 2020 in regalo ai passeggeri dell’aeroporto di Fiumicino

Al via la nuova edizione dei Racconti di Sabaudia, il progetto culturale che promuove l’invito alla lettura come omaggio a quella raffinata tradizione letteraria nata proprio tra le dune del territorio pontino.

Ideato e curato da Maria Costici, con il patrocinio del Comune di Sabaudia e della Provincia di Latina, con il sostegno dell’Ente Parco Nazionale del Circeo, Poste Italiane e Consorzio Mare Pontino, il volume, dedicato a Lucio Dalla e a Michele Mondella, fraterno amico e promoter storico dell’artista, ha una tiratura limitata di undicimila copie con utilizzo di carte ecologiche come messaggio a favore dell’ambiente, e sarà distribuito gratuitamente presso gli stabilimenti e gli alberghi del litorale.

I Racconti di Sabaudia spiccheranno il volo in giro per i cieli partendo dall’Aeroporto Leonardo da Vinci. Per questa iniziativa culturale, Aeroporti di Roma metterà gratuitamente a disposizione dei passeggeri presso l’Area di Imbarco E centinaia di copie del libro.

Presentato dalle prefazioni del presidente del Parco Nazionale del Circeo Generale Antonio Ricciardi e dell’amministratore delegato del GSE Roberto Moneta, il volume è diviso in due sezioni per un totale di ventisette racconti. Nella prima, dieci nomi eccellenti testimoniano il loro sostegno a una grande operazione culturale a favore della lettura e della scrittura, mentre nella seconda, dedicata agli autori emergenti, si sfidano i diciassette finalisti del concorso letterario nazionale. Solo la seconda sezione del libro sarà soggetta a votazione da parte di due giurie: una popolare, composta dai lettori delle spiagge che voteranno tramite una apposita scheda, e una d’onore presieduta dal presidente del Coni Giovanni Malagò.

Silvana Casato Mondella fa un viaggio tra i ricordi e racconta Lucio Dalla, partendo dal sodalizio fraterno con il marito Michele e con Gianni Morandi, senza tralasciare i momenti più significativi della vita dell’artista narrata attraverso i versi delle sue canzoni. Vittorio Cecchi Gori si lascia andare alla nostalgia e al fascino della Sabaudia degli anni ’60 e riflettendo su cosa sia davvero la felicità.

Eleonora Giorgi scava nella sua infanzia e si lascia andare ai ricordi, raccontando delle emozioni quando, da bambina, si trovava a Sabaudia. Simona Marchini, invece, intriga il lettore con il racconto di una passione giovanile in una Russia segreta.

Federico Vespa narra i tormenti e le illusioni amorose. Marco Zonetti e Gianvito Lomaglio storico dirigente Rai, raccontano, invece, di un delitto passionale tra le lussuose ville del lungomare, mentre Alessandra Necci rivela il suo rapporto con il mare tra poesia, ricordi e una raffinata prosa d’autore.

Lorenzo Porzio racconta la sua vita di campione e direttore d’orchestra tra musica, remi e medaglie olimpiche, mentre, Cristiano Viotti allenatore FIGC, preparatore dei portieri della nazionale azzurra femminile, ci narra i retroscena della partita Italia-Australia durante i mondiali di calcio del 2019. Infine, Raimondo Astarita, vicepresidente Fondazione Ania, racconta la vita di un manager in crisi d’astinenza da riunioni e viaggi durante il lockdown. (fonte Ansa)

In foto: una veduta di Sabaudia

(Il Faro online)