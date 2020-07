Roma Volley Club, Nunzio Tozzi torna in giallorosso: “Essere quello che ero e vincere”

Roma – Dopo un anno lontano da casa, Nunzio Tozzi è tornato alla Roma Volley. La società cui è più legato e con cui ha provato le emozioni più forti è pronta ad aprirgli di nuovo le porte della palestra.

Autore dell’ultimo punto playoff verso la Serie A, Nunzio è pronto e carico, dopo una stagione all’Isola Sacra in serie B, a schiacciare per la squadra della Capitale. Nato e cresciuto a Roma, opposto di 193 centimetri, per Tozzi sarà la quinta stagione nel gruppo di Mauro Budani.

In passato la vestito le maglie di Roma 12, Ostia, Pomezia e M.Roma in Serie B. È senza dubbio un uomo squadra, un punto di riferimento importante nello spogliatoio. Nunzio è motivato e carico per riprendere la strada interrotta. Queste le sue parole. “Sono molto contento di indossare questa maglia, la Roma Volley è una seconda famiglia, sono tornato a casa e sono contento di aver ritrovato Mauro Budani e tutti i compagni di squadra. Il mio primo obiettivo è tornare a essere quello che ero e di mettere in difficoltà l’allenatore nelle scelte. La squadra è buona, mi piace, ora sta a noi dimostrare sul campo il vero valore“.