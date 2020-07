Tpl a Fiumicino, da febbraio venduti oltre 34mila biglietti: “Utenza raddoppiata”

Fiumicino – “Dall’avvio, lo scorso febbraio, del nuovo servizio di Trasporto Pubblico Locale, gestito da Trotta Bus Services S.p.A, sono oltre 34.000 i biglietti venduti, di cui 26.420 presso i punti vendita presenti sul territorio e 7.700 quelli acquistati dai passeggeri a bordo dei mezzi”. Lo dichiara l’assessore al Trasporto Pubblico Locale Paolo Calicchio.

“A tali incoraggianti numeri vanno poi aggiunti gli oltre 300 abbonamenti mensili, sottoscritti da marzo a giugno – aggiunge l’Assessore -. Sono pienamente soddisfatto di questi dati che ci dimostrano che il nuovo trasporto pubblico sta avendo il successo sperato, registrando un dato sempre crescente di utenti, che negli ultimi mesi sono praticamente raddoppiati, passando dai circa 5.000 di maggio ai 10.000 di giugno”.

“L’alta percentuale di titoli venduti nelle strutture autorizzate – prosegue Calicchio -, dimostra che i passeggeri non hanno difficoltà nel trovare i biglietti, reperibili in tutte le località del Comune nelle edicole, ricevitorie, bar oltre che direttamente sui mezzi”.

“Mi preme precisare che i titoli ordinari di 90 minuti hanno un costo di 1 euro se acquistati presso uno dei trentuno punti vendita presenti nelle varie località del Comune – sottolinea l’assessore – e di €1,50 se comprati sul mezzo. L’abbonamento mensile ha una tariffa di 23 euro”.

“Nei mesi estivi, in particolare luglio e agosto, ci attendiamo un’ulteriore impennata dei numeri – prevede Calicchio -, in particolare sulle linee che trasportano i passeggeri sulle spiagge di Fiumicino, Fregene, Maccarese e Focene. Per questa ragione Trotta Bus Service S.p.A., dallo scorso giugno, ha potenziato le linee in questione con mezzi più grandi in grado di trasportare oltre cinquanta passeggeri nonostante le misure sanitarie restrittive previste dall’emergenza sanitaria”.

“Esorto i giovani a utilizzare i nostri mezzi di Trasporto Pubblico Locale – continua l’assessore – per raggiungere il mare o i luoghi di ritrovo più frequentati in totale sicurezza, dato che il servizio è operativo sino a tarda notte”.

“L’alta percentuale di utenza smentisce le critiche mosse riguardo le difficoltà nel trovare i biglietti e ci esorta a garantire sempre maggiore attenzione nei confronti dei pendolari e di tutti passeggeri, al fine di rendere la nostra città sempre più vivibile e meno trafficata, attraverso una mobilità intelligente e sostenibile”.

“Ringrazio gli autisti – conclude Calicchio -, il personale e la dirigenza della ditta di trasporti così come gli uffici comunali responsabili della mobilità, i quali, insieme con il mio assessorato, proseguono nell’ascolto delle realtà territoriali per rendere il servizio veramente vantaggioso per tutte e tutti”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino