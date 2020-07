Virginia Raggi “regala” a Ostia monopattini elettrici di seconda mano

Ostia – Arrivano anche sul lungomare i monopattini elettrici in sharing. A metterli a disposizione è la Dott, azienda olandese, che per il momento ha posizionato 60 esemplari, tutti già usati in altre città.

L’evento è stato presentato oggi dalla sindaca Virginia Raggi al Pontile, luogo dove sono posizionati i 60 monopattini elettrici messi a disposizione dalla Dott, azienda nata ad Amsterdam nel 2018 e già operativa in 12 città di Belgio, Francia, Germania, Polonia e Italia. Il costo del noleggio è di 19 centesimi l’ora più un euro per lo sblocco. Per farli funzionare, ovviamente, bisogna scaricare la app e avere un conto dal quale prelevare i soldi per il noleggio.

Le regole per il loro uso sono ferree. Per guidare un monopattino elettrico bisogna avere almeno 14 anni. Fino ai 18 il casco è obbligatorio. Questi mezzi, equiparati alle bici, possono circolare sulle strade urbane dove vige il limite di 50 km/h e che non sono vietate alle due ruote a pedali, e appunto sulle piste ciclabili; la velocità massima consentita è 25 km/h, ridotta a 6 km/h nelle aree pedonali; obbligo rendersi visibili di sera e quando l’illuminazione è scarsa. Entrambe le mani devono essere libere e impugnare il manubrio, salvo quando è necessario segnalare che si sta svoltando. Vietato trasportare altre persone o oggetti.

La sindaca ha dato vita anche a un gustoso siparietto con i giornalisti presenti all’evento. A chi le ha chiesto di mostrare come sa andare sul monopattino elettrico ad uso di fotoreporter e telecamere, Raggi ha risposto: “Magari in un’altra vita”.

I monopattini elettrici mostrati oggi in conferenza stampa, avevano evidenti segni di usura. Sulla scelta di mandare a Ostia esemplari di seconda mano è evidente che la compagnia vuole prima saggiare il terreno rispetto ad atti di vandalismo e furti, prima di mettere in campo nuovi esemplari.

La sindaca si è recata anche nel cantiere della Rotonda per incontrare gli operai e il titolare della ditta impegnata nei lavori di riqualificazione dello storico belvedere, dove sorge la fontana dello Zodiaco.

“Si tratta di un intervento atteso da 15 anni – commenta Raggi – che finalmente sarà realizzato grazie al coraggio di un imprenditore: dopo aver vinto regolarmente la nostra gara d’appalto, ha saputo resistere alle intimidazioni e alle estorsioni di alcuni criminali del luogo per poi denunciare tutto ai Carabinieri. Questa mattina ho avuto l’occasione di ringraziarlo e gli ho assicurato che continueremo a essergli vicino, perché vogliamo che quest’opera diventi simbolo di legalità e rinascita per Ostia. Dopo anni di vandalismo e incuria, l’intera area della Rotonda di Ostia sarà quindi restituita ai cittadini con un intervento sulla pavimentazione in cui sono raffigurati i 12 segni zodiacali e la rosa dei venti. Sarà anche ripristinato lo spettacolare gioco d’acqua e luci nella fontana, bonificata la rete idraulica con un nuovo sistema di smaltimento e raccolta, installato un nuovo impianto di illuminazione”.