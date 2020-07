Alternativa per Anzio: “Progetto Lavinio, ripartiamo dai quartieri”

Anzio – “Le periferie della nostra città, cresciute all’ombra dell’abusivismo e della cementificazione, necessitano di interventi forti di riqualificazione e recupero, ma soprattutto di processi di riappropriazione degli spazi di vita collettiva da parte dei cittadini: dobbiamo tornare a immaginare, sognare e progettare concretamente una città diversa e più vivibile”.

Così in una nota Alternativa per Anzio, che prosegue: “Benissimo il rifacimento del manto stradale, ma non possiamo fermarci a questo.

Dalla sua nascita Alternativa per Anzio ha iniziato ad occuparsi di questi temi e intende continuare il suo percorso.

Si invitano pertanto gli abitanti di Lavinio il 18 luglio alle ore 18.00 ad un incontro pubblico, in via Valle Schioia 67, di fronte la sede della Flai-Cgil, per discutere di alcune idee e progetti per il quartiere.

Verranno presentate alcune idee, proposte e progetti. Soprattutto, sarà l’occasione per un confronto tra categorie, istituzioni e abitanti del quartiere, per ragionare e riflettere sulle prospettive e sul futuro di Lavinio e dell’intera città. Ripartiamo dai quartieri!

Si raccomanda di partecipare all’iniziativa muniti di mascherina e di rispettare le disposizioni relative al distanziamento. Durante l’evento sarà comunque fornito il gel disinfettante per le mani”.