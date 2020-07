Atletico Terme Fiuggi, Frabotta è il colpo per la difesa

L’Atletico Terme Fiuggi non si ferma più. Il club fiuggino, dopo gli importanti innesti in attacco e a centrocampo, puntella anche il reparto arretrato.

A tingersi di rossoblu è infatti Daniele Frabotta, difensore che nell’ultima stagione ha vestito la maglia dell’Olympia Agnonese. Il classe 1993 è un centrale di difesa che, all’occorrenza, sa disimpegnarsi anche come terzino destro. Cresciuto nel Frosinone, con cui ha collezionato presenze nei campionati di Serie B e C, ha vestito maglie importanti come quelle di Lupa e Roma e Messina nei professionisti, e di Campobasso e Isernia oltre a quella dell’Olympia Agnonese in Serie D.