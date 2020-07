Cucunato replica a Di Giovanni: “Invece di attaccare si occupi dei veri problemi di Ostia”

Roma – “Dopo l’offesa di Grillo ai romani (‘gente di fogna’), non si capisce cosa tenti di difendere Antonio Di Giovanni (leggi qui) con l’attacco personale e sconclusionato al consigliere dell’Assemblea Capitolina Davide Bordoni”. E’ quanto afferma Piero Cucunato, capogruppo della Lega Salvini premier nel IX Municipio.

“Ricordiamo bene infatti che Di Giovanni fu invitato proprio dal coordinatore Bordoni a lasciare il partito in cui entrambi militavano perché il modo di agire e procedere di Antonio Di Giovanni in più di una situazione non era risultato adeguato”, prosegue.

“Invece di emettere note stonate, invitoil capogruppo del Movimento 5 Stelle al Municipio X a non perdere tempo e cominciare a concentrarsi su cose più serie e a risolvere i problemi di degrado del territorio dopo una gestione fallimentare e dilettantistica a Roma e nei Municipi, da parte del M5S, che li ricorderemo solo per aver portato la Capitale d’Italia agli ultimi posti nel Vecchio Continente tra le capitali europee”, conclude Cucunato.