Formia conquista la bandiera verde

Formia – Nonostante il mancato riconoscimento della bandiera blu, le spiagge di Formia continuano ad essere apprezzate dai pediatri, che, ancora una volta, hanno voluto premiare la città pontina permettendole di conquistare un ambito riconoscimento: la bandiera verde, che certifica i litorali a misura di bambino.

Nei giorni scorsi, nella suggestiva area archeologica di Caposele, si è, quindi, tenuta la cerimonia di consegna del vessillo ai vari gestori del litorale formiano. Una serata, quella moderata dal presidente del consiglio di Formia, Pasquale Di Gabriele, che è stata anche occasione di partecipazione a temi vitali per la comunità.

L’attenzione al benessere per i giovani cittadini e il vantaggio che ne deriva per la salute, è stato messo in risalto dal primario di pediatria dottoressa Colella, mentre l‘assessore all’ambiente, Orlando Giovannone ha voluto sottolineare l’importanza di una azione continua e precipua nella valorizzazione degli arenili.

Il sindaco e molti esponenti del Consiglio Comunale hanno altresì premiato i ragazzi dell’associazione “Basket4ever” protagonisti di “Smart games 2020”, capitanati dai coinvolgenti Pietro Treglia e Nicola Santoro. Sul tema è intervenuta, infine, anche l’assessore allo sport di Formia, Alessandra Lardo, che ha consegnato attraverso una targa, il messaggio di tutta l’amministrazione: “Anche se a distanza, avete portato lo sport vicino al cuore di tutta la città di Formia”.

