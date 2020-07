Incrocio senza vigili urbani, traffico impazzito sulla via del Mare

Ostia – Viaggio amaro per i pendolari della via del Mare che stamattina hanno dovuto affrontare con grande pazienza e una lunga coda l’attraversamento del semaforo di Ostia Antica. L’assenza di presidio della Polizia locale e la concomitante chiusura di via Ostiense per lavori di asfaltatura, hanno mandato in tilt la circolazione creando pesanti disagi agli automobilisti.

Social invasi di lamentele e automobilisti infuriati con tanto di strombazzamenti di clacson durante le prime ore del mattino all’incrocio della via del Mare con via di Castelfusano. L’assenza di una pattuglia di vigili urbani che potesse disciplinare il traffico secondo i principali flussi, ha mandato in tilt la circolazione. Com’è noto, la via Ostiense è chiusa nel tratto che collega l’incrocio con Ostia e la situazione è stata ulteriormente aggravata dalle auto che avrebbero dovuto svoltare ma non lo hanno potuto fare.

Anche su Luceverde Roma, ancora fino alle 8,30, il nodo è apparso di colore rosso, a indicare l’estrema congestione del transito.