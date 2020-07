Orte-Civitavecchia: lo proposta del M5S di Tarquinia per ‘risparmiare suolo’

Tarquinia – “Il Consiglio Comunale di Tarquinia ha votato unanime un documento per dire ancora una volta no al tracciato verde (Valle del Mignone) per completare la Orte-Civitavecchia (SS-675)”.

Così in una nota il M5S di Tarquinia, che prosegue: “Sul quel tracciato tra pochi giorni si pronuncerà la Corte di Giustizia Europea ed è probabile, oltre che auspicabile, la bocciatura per contrasto con direttive europee di tutela ambientale.

Il documento votato dal Consiglio ha avuto impulso da una mozione destinata a rilanciare il tracciato detto “viola”, che passa circa 500 metri a Sud dell’attuale Aurelia bis ed è lungo 15 km, 6 dei quali in galleria.

Il tratto sotterraneo principale, formato da due gallerie in sequenza per complessivi 4 km, inizia dalla Macchia di Santa Maria e si conclude dopo le cave del Pisciarello. Dei tracciati alternativi, il viola è quello che consuma meno suolo, sia per lunghezza (15 km contro i 19 del verde) che per estensione dei tunnel ma era stato escluso da Anas a vantaggio del tracciato verde perchè troppo costoso per i lunghi tratti in galleria.

Con l’intento di recuperare gli aspetti del tracciato viola rilevanti per Tarquinia, il consigliere Andreani ha chiesto e ottenuto dal Consiglio di porre come argomento centrale la limitazione del consumo di suolo naturale o agricolo. Gli altri aspetti cardine per il progetto sono:

tutto il territorio di Tarquinia è pregevole e meritevole di tutela come la Valle del Mignone;

incanalare i Tir in sede propria, a velocità costante e senza interferenze prima di Monte Romano;

Per ottenere tutto ciò, a partire dal massimo risparmio di consumo di suolo, la soluzione che M5S Tarquinia propone alla cittadinanza e a tutte le forze politiche è di recuperare per metà il tracciato viola così da ottenere: