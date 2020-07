Paura a Fiumicino, incendio in via dell’Arrone: interviene anche un canadair

Fiumicino – Un grosso incendio si è sviluppato su una collina, in via dell’Arrone. Sul posto, data la posizione e l’imponenza delle fiamme, oltre alle squadre della nostra Protezione Civile, della Polizia locale e dei Vigili del fuoco è stato chiamato anche un canadair. Per fortuna, nelle vicinanze non vi sono abitazioni. Ancora ignote, invece, le cause.

“Le fiamme – ha spiegato sui suoi canali social il sindaco di Fiumicino, Esterino Montino – interessano in parte il nostro territorio e in parte quello di Roma. Ancora una volta, il mio plauso alla Protezione civile e alla Polizia locale che sono sempre in prima linea e ai Vigili del fuoco che non fanno mai mancare il loro preziosissimo aiuto”.

