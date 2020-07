Pomezia, tre nuovi casi di coronavirus: sale a 8 il numero dei positivi in città

Pomezia – Aumentano i casi di coronavirus a Pomezia: negli ultimi giorni si sono registrati infatti 3 nuovi positivi, tutti all’interno dello stesso nucleo familiare.

“Sono quindi 8 le persone attualmente positive al coronavirus – si legge in una nota stampa del Comune di Pomezia -, tutte in isolamento domiciliare. 19 i concittadini posti in isolamento domiciliare preventivo (non positivi).​ Salgono a 62 i cittadini guariti nel comune”.

