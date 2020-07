Trofeo Giacomo Ascoli, torna la gara di solidarietà in vela

Cerro – Dopo i mesi di incertezza e chiusura a causa dell’emergenza sanitaria anche il mondo della vela torna, letteralmente, “in acqua” e anche per quest’anno avrà il suo abbinamento con la solidarietà in occasione del Trofeo Giacomo Ascoli.

“Vincendo le avversità, realizzeremo con l’aiuto di tutti e la benevolenza dei governanti – ha dichiarato l’avvocato varesino Marco Ascoli, presidente della Fondazione Giacomo Ascoli – la settima edizione della regata di solidarietà “Trofeo Giacomo Ascoli” che avrà luogo il 17-18-19 luglio a Cerro di Laveno Mombello, per parlare di vela, per praticare il nostro bellissimo sport con grandi campioni, per ritrovarci fra amici, ma principalmente per aiutare e sostenere la Fondazione che si prende cura dal 2006 dei bambini affetti da patologie onco-ematologiche con lo scopo di migliorare la loro qualità di vita e quella delle loro famiglie e contribuire alla ricerca scientifica sul linfoma pediatrico”.

Ancora una volta le acque del lago Maggiore saranno il teatro dell’evento che si inaugurerà venerdì 17 luglio, alle ore 18, con un webinar sulla storia della Coppa America dal 1982 a oggi, sull’evoluzione delle barche e delle vele, grazie alla presenza di velisti di chiara fama (che in varie occasioni hanno preso appunto parte alla CA) quali Mauro Pelaschier, Tommaso Chieffi, Flavio Favini, Tiziano Nava, (questi ultimi due verbanesi), Pietro D’Alì e Flavio Formosa ceo della veleria One Sails. Il webinar si svolgerà sulla pagina Facebook della Fondazione Giacomo Ascoli e sarà coordinato da Fabio Colivicchi, direttore di Saily con Claudio Mazzanti. A chiusura dell’incontro verrà effettuata l’estrazione degli skipper da abbinare agli equipaggi.

Due giorni di gare sul lago Maggiore – il campo di regata lo specchio di lago antistante il Circolo Velico Medio Verbano – in cui gli otto team si sfideranno nelle regate testa a testa con le imbarcazioni della classe Melges24: hanno confermato la loro presenza nel ruolo di skipper i verbanesi, Aldo Bottagisio, Fabio Ascoli, Flavio Favini, Luca Marolli, Marco Di Natale, il milanese Fabio Mazzoni, il carrarino Tommaso Chieffi e il monfalconese Mauro Pelaschier.

Sabato 18 luglio, gli equipaggi daranno vita – a partire dalle ore 8.00 – alla gara velica con regate di flotta. La giornata poi si concluderà con una cena di beneficenza, a favore della Fondazione Giacomo Ascoli, nella splendida cornice del Ristorante “I Rustici” a Villa Bozzolo di Casalzuigno, noto bene del FAI. Per informazioni e prenotazioni scrivere a info@fondazionegiacomoascoli.it

Il programma di domenica 19 luglio vedrà gli equipaggi partecipare alle regate di semifinali e finali con la premiazione a chiusura dell’evento presso il Palazzo Perabò di Cerro di Laveno Mombello.

Lo staff tecnico sarà composto da Alfio Lavazza, Tiziano Pedrotti, Valerio Giorgetti, Nando Valli e Marco Bonvini, mentre la giuria sarà presieduta da Roberto Tommasi.

La manifestazione è resa possibile grazie al contributo del Comune di Laveno Mombello, della Provincia di Varese, della Regione Lombardia, dell’Università degli Studi dell’Insubria e del cantiere Nautica Lavazza. Collaborano all’organizzazione i circoli velici del lago Maggiore: Associazione Velica Monvalle, Circolo Velico Medio Verbano, Circolo Vela Ispra, Associazione Velica Alto Verbano, Circolo Nautico Caldè.

Per donazioni a favore di Fondazione Giacomo Ascoli

Codice Iban: IT40U0569610800000020877X82BIC POSOIT22