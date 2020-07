“40 gradi all’ombra”: a Focene arriva l’aperitivo letterario

Fiumicino – A Focene arriva l’aperitivo letterario: a proporlo il chiosco “40 Gradi all’Ombra” per giovedì 16 luglio 2020 dalle ore 19.30.

La serata, sotto l’egida del nascente Festival “Porto Culturale”, sarà dedicata alla figura della poetessa Alda Merini, attraverso il racconto della vita e le letture delle poesie da parte di Gianni Caruso e Giusy Di Francesco.

“Proporre la serata, combinando le atmosfere dei tramonti fiumicinensi con le situazioni narrate dalla poesia dell’estrosa autrice, è una sfida che sappiamo già di aver vinto” dichiarano Tony e Oxana, i gestori del chiosco attrezzato del 40gradi.

“Spesso la domanda – A cosa serve una poesia? – viene posta in modo spontaneo e immersi nelle nostre storie quotidiane ci lascia riflettere...” Velia M. Lapadula rimanda assieme a noi ai giorni di quest’estate 2020“… proporre poesia è permettersi di creare, come ci suggerisce l’antico significato: Poíesis in greco è l’atto del creare… e di spazi e tempi nuovi ne avremmo bisogno”

L’evento è a cura dell’Associazione Corte Micina ed è tenuto nel rispetto delle attuali norme di sicurezza anti- Covid 19, è obbligatoria la prenotazione.