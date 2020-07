“A via del Pesce Luna tubature guaste e strada allagata”: la denuncia di un cittadino

Fiumicino – Un fiume d’acqua riempie via del Pesce Luna trasformando la strada in un canale. A segnalare il problema uno dei residenti, che scrive alla nostra redazione: “Strade allagate anche quando c’è il sole. È l’ennesimo problema che da un anno a questa parte sta affliggendo via del Pesce Luna. Le condutture ogni settimana si rompono, allagando la strada intera”.

“È la decima volta che la situazione si ripete, lasciando l’intera via nell’acqua e causando numerosi disagi: l’ultima volta si è creata un grossa buca a seguito della rottura del manto stradale, rendendo difficile il transito alle macchine e ai pedoni”, conclude sdegnato il cittadino.