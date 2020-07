Anagni Calcio, domanda di ripescaggio in Serie D: “Fiduciosi che verrà accolta”

Roma – Città di Anagni Calcio comunica di aver presentato ufficialmente la domanda di ripescaggio al Campionato di Serie D per la stagione 2020/2021.

Alla domanda in essere, come previsto dal regolamento, è stata allegata tutta la documentazione inerente gli adempimenti economici richiesti per le domande di ripescaggio.

Il tutto è stato consegnato presso la sede della Lega Nazionale Dilettanti di Piazzale Flaminio a Roma, in anticipo rispetto ai termini ultimi di presentazione.

“Fiduciosi che la nostra domanda possa essere accolta – dice la nota della società – vista la situazione atipica generatasi in funzione del Covid-19, ringraziamo come sempre tutti i sostenitori del nostro progetto”.