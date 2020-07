Anzio Calcio, Marino confermato: “Lusingato dalle offerte, ma sono felice di essere qui”

Anzio – L’Anzio Calcio 1924 comunica di aver rinnovato l’accordo con il calciatore Marco Marino per la stagione 2020-2021.

Il centrocampista romano, classe 1995, è stato uno dei cardini nello scacchiere tattico di mister Guida nel passato campionato e, nonostante la giovane età, ha già alle spalle annate importanti in Eccellenza.

La sua conferma è stata fortemente voluta dal tecnico e dal direttore sportivo, Guido Zenga: «Le offerte che ho ricevuto mi hanno lusingato, ma mi ha fatto molto più piacere sentire la fiducia dell’Anzio, perché significa che la società ha apprezzato il mio valore a 360 gradi ed è una cosa che mi inorgoglisce. Scegliere di rimanere non è stato per nulla difficile, visto che questa è una piazza che vive di calcio come poche altre nell’Eccellenza laziale».

Marino è stato uno degli insostituibili nel campionato scorso, chiuso anzitempo a causa dell’emergenza sanitaria: «Da sportivo, dico che mi sarebbe piaciuto completare tutte le giornate e, ne sono certo, è lo stesso pensiero che hanno avuto tutti gli altri giocatori delle altre squadre. Raggiungere un obiettivo sul campo è alla base di chiunque viva la sana competizione agonistica».

L’ex Civitavecchia ha giocato sia nel Girone A che nel B della massima serie regionale: «Si dice sempre che il raggruppamento A sia quello più tecnico, per alcuni anche il più difficile, ma personalmente non sono molto d’accordo perché non è affatto semplice fare risultato in alcuni campi del sud del Lazio. Indipendentemente da quale sarà il nostro raggruppamento, noi giocheremo sempre con la voglia e la determinazione di portare a casa la vittoria».

