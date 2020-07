Aperitivo plastic free al chiaro di luna, l’iniziativa di Fare verde Fondi

Fondi – A Fondi tutto pronto per l’aperitivo plastic free al chiaro di luna: l’iniziativa, alla sua seconda edizione, organizzata da Fare verde.

“Dopo il grande successo dello scorso anno – spiegano gli ambientalisti – siamo pronti a tornare in spiaggia per una passeggiata “under the moon”, con cui ribadiamo il nostro impegno per la tutela del mare. Una sera di luglio sul litorale fondano, una passeggiata guardando la luna, da Tumulito a Sant’Anastasia, aperta da un Aperitivo rigorosamente Plastic Free presso “Il chioschetto”, per lanciare un messaggio di sensibilizzazione ed educazione ambientale di cui turisti e cittadini hanno sicuramente bisogno“.

L’appuntamento è per sabato 18 luglio, alle 20.30, sul Litorale di Fondi, a Tumulito. “Walking under the moon” – Passeggiata sotto la luna, da Tumulito a Sant’Anastasia – con “Fare Verde” sarà anche l’occasione per informare amici, sostenitori e bagnanti sulla cura per l’ambiente che ci circonda. Per questo i volontari di “Fare Verde” saranno impegnati anche durante le prossime settimane, presso gli stabilimenti balneari che ne faranno richiesta, per un’estate responsabile con lo slogan “Lascia pulito, sarà più bello tornarci”, perché il giusto modo di vivere la stagione balneare comincia da noi, attraverso scelte e comportamenti quotidiani maggiormente consapevoli e sostenibili.

Ad accompagnare i partecipanti durante la passeggiata ci sarà la guida ambientale escursionistica Andrea Patriarca. La partecipazione alla passeggiata in spiaggia è gratuita. Per informazioni e adesioni: fareverdefondi@gmail.com – 333 11 88 161.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fondi