Ardea, il Sindaco riceve Beatrice Ion e il papà dopo l’aggressione

Ardea – “Il signor Ion e la figlia Beatrice sono stati ricevuti presso la nuova sede comunale dal Sindaco Mario Savarese, dal vice-sindaco Morris Orakian e dal presidente della Consulta per il superamento dell’handicap, William Spina, in seguito all’aggressione ricevuta la scorsa settimana”. A darne notizia è il Comune di Ardea attraverso una nota stampa.

“L’intera comunità di Ardea è orgogliosa di annoverare Beatrice tra i propri cittadini – ha dichiarato il sindaco Mario Savarese – tutta l’Amministrazione si stringe intorno all’atleta Beatrice Ion e al padre che, giovedì scorso, sono stati oggetto di una vergogna aggressione fisica e verbale a sfondo razziale”.

“Abbiamo organizzato questo incontro – ha aggiunto il vicesindaco Morris Orakian – per poter testimoniare la nostra vicinanza alla famiglia e cercare di superare il dolore di questa vicenda. Certi episodi devono essere letti come un malessere del tessuto sociale, quindi non solo il caso singolo, ma come sia responsabilità delle amministrazioni tutte, infondere cultura alle nuove generazioni, così da incrinare ogni forma razziale e discriminante”.

