Ardea, Imu e Tari: la manovra del Comune per aiutare famiglie e imprese in difficoltà

Ardea – “Nella delicata fase di emergenza epidemiologica che sta attraversando l’economia locale con notevole peso anche per i bilanci familiari, l’Amministrazione Comunale ha adottato diversi provvedimenti a sostegno delle famiglie e delle imprese, allo scopo di alleggerire gli oneri fiscali e semplificare gli adempimenti tributari, oltre che consentire il pagamento delle tasse locali disponendo di più ampi margini temporali”. Così in una nota stampa il Comune di Ardea.

“Tali agevolazioni – prosegue la nota – riguardano: riduzioni Tari per utenze non domestiche obbligate a rimanere chiuse per effetto delle disposizioni governative; Imu 2020 – inapplicabilità di sanzioni ed interessi per acconto versato entro il 30 settembre 2020 in condizioni di difficoltà economica”.

“Si può accedere alla pagina sul sito del comune di Ardea da cui scaricare i moduli per le richieste da inviare tramite Pec all’ufficio protocollo (uff.protocollo@pec.comune.ardea.rm.it)”.

