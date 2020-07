Ardea, l’ufficio Anagrafe trasloca, Possidoni: “Ecco come miglioreremo il servizio”

Ardea – “Siamo arrivati al momento in cui anche l’Anagrafe inizierà il trasloco presso la nuova sede di via Salvo D’Acquisto”. A darne notizia è l’assessore Alessandro Possidoni, attraverso la sua pagina Facebook.

“Come abbiamo comunicato – prosegue Possidoni – sul sito del Comune di Ardea, dal 27 Luglio al 31 Luglio l’ufficio Anagrafe sospenderà temporaneamente il ricevimento al pubblico che riprenderà a partire dal 3 Agosto presso la nuova sede a via Salvo D’Acquisto, con orari che indicheremo ufficialmente a breve”.

“Proprio oggi, è stato condiviso con i dipendenti dell’Anagrafe l’inizio di questa fase: da quando ho iniziato la mia attività di assessore, ho avuto modo di vedere di persona le difficoltà piccole e grandi di lavorare negli uffici di via della Croce“.

“I nuovi uffici saranno più accoglienti – aggiunge l’Assessore – e a misura di dipendente. Le difficoltà non impattano solo sui dipendenti ma anche i cittadini che oggi si ritrovano a fare la fila dalle 7.30 del mattina e ad attendere il proprio turno sulla strada. Faremo in modo di migliorare anche la gestione degli afflussi delle persone negli uffici attraverso l’attivazione, a breve, dei certificati anagrafici online e dei cambi di residenza online”.

“Si tratta di una fase molto delicata, in cui non mancheranno imprevisti, sempre nascosti dietro l’angolo, ma faremo il massimo per ridurli al minimo. La scelta di mettere un Assessore con delega specifica all’Anagrafe e allo Stato Civile indica che si vuole dare importanza e maggiore forza a questo servizio. Questa è ciò che stiamo provando a fare, insieme ai dipendenti”.

“Un’ultima informazione di servizio – conclude Possidoni -: i cittadini che avevano appuntamento per il rinnovo della carta di identità nella settimana di chiusura verranno contattati per stabilire a stretto giro un nuovo appuntamento”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Ardea