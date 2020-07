Fiumicino – Sbracciava alla ricerca di aiuto il giovane diportista, sulla trentina, salvato nella tarda mattinata di oggi dai volontari della Misericordia di Fiumicino, che da poche ore hanno incrementato il loro servizio a tutela della sicurezza pubblica anche con dei pattugliamenti via mare (leggi qui).

Il giovane pescatore è stato notato proprio dai volontari mentre perlustravano le acque antistanti Focene, a circa 600 metri dalla costa. La barca era in panne e il ragazzo a bordo, unico occupante, chiedeva aiuto. Accertato che il diportista non necessitava di cure mediche, i volontari lo hanno trainato fino al porticciolo, avvisando la Capitaneria di Porto.

Foto 2 di 2



“Stiamo lavorando su più fronti e voglio fare un plauso a tutti i ragazzi della Misericordia che stanno continuamente lavorando per la salvaguardia della sicurezza e della salute pubblica, a terra e in mare, ma anche a tutti gli altri che continuano ad aiutare le famiglie in difficoltà alle quali distribuiscono pacchi alimentari – il commento di Elisabetta Cortani, responsabile della Misericordia a Fiumicino – Un grazie anche all’Amministrazione comunale che ha capito che c’è ancora tanto bisogno di aiuto”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino