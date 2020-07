Coronavirus in provincia di Latina, nuovo caso positivo al Circeo

San Felice Circeo – Un nuovo caso di positività al coronavirus si è registrato in provincia di Latina. A farlo sapere, in via ufficiale, è la Asl pontina.

Il paziente è residente a San Felice Circeo, dove non si registravano positivi dalla fine del mese di maggio e, fa sapere l’azienda sanitaria, è trattato a domicilio.

Aumenta ancora, quindi, il numero dei casi totali: ad oggi sono 583 i contagi in provincia di Latina dall’inizio dell’emergenza; sono 38 gli attuali positivi. Di questi ultimi, 21 sono trattati a domicilio, mentre 17 pazienti sono ricoverati, nessuno nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Non si registrano nuovi decessi.

