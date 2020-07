Covid-19, il direttore dello Spallanzani ai giovani: “Mai più assembramenti, vi prego”

Roma – “Carissimi giovani, dimostrate di essere la parte migliore di questa società, mai più assembramenti, vi prego!“. Dai suoi profili social, il direttore sanitario dell’Ospedale Spallanzani di Roma, Francesco Vaia lancia un accorato appello ai giovani.

Parole che arrivano dopo l’ennesimo bollettino che conferma come l’età media dei nuovi contagi sia in calo (leggi qui). “Guidate in prima linea questa ‘guerra’, che vinceremo sicuramente , anche e soprattutto dimostrando di saper applicare le regole con disciplina e senso del dovere”, continua il direttore dello Spallanzani.

Il medico mette in guardia le nuove generazioni: “Fate attenzione a come si stanno formando i nuovi contagi, proteggete i vostri genitori ed i vostri nonni con un atteggiamento di responsabilità. Tenete alta la guardia!”.

“Usciremo da questa situazione anche grazie alla vostra forza e voglia di costruire insieme un mondo migliore. Da questa negatività tiriamo fuori il meglio di noi!”, conclude Vaia.